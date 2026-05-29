Diez detenidos en una operación antiterrorista de la Policía en Alicante

29 May 2026 por Redacción Irispress

La Policía Nacional ha detenido a diez personas en una operación antiterrorista desarrollada en la provincia de Alicante por orden de la Audiencia Nacional. El dispositivo se ha llevado a cabo en distintos puntos de la provincia y forma parte de una investigación relacionada con presuntas actividades vinculadas al terrorismo.

Amplio despliegue policial

La operación ha contado con la participación de unidades especializadas y se ha desarrollado bajo supervisión judicial. Además de las detenciones, los agentes han practicado varios registros para recabar documentación y material que pueda resultar relevante para la investigación.

Por el momento, las autoridades no han facilitado detalles sobre la identidad de los arrestados ni sobre el grupo al que podrían estar vinculados. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos días.