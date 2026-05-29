Diez detenidos en Alicante por presuntos vínculos con mafias de migración irregular y narcotráfico

29 May 2026 por Redacción Irispress

La Policía Nacional ha detenido a diez personas en una operación desarrollada en la provincia de Alicante y dirigida por la Audiencia Nacional. Los arrestados están presuntamente relacionados con redes dedicadas a facilitar la migración irregular y al tráfico de drogas entre Argelia y España.

Investigación sobre una red criminal transnacional

Según las primeras informaciones, la organización investigada habría participado en la introducción irregular de personas por vía marítima y en actividades vinculadas al narcotráfico. La operación ha incluido registros y actuaciones en distintos puntos de la provincia para recopilar pruebas y desmantelar la estructura de la red.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. Las autoridades consideran que este tipo de organizaciones representan una amenaza para la seguridad y se benefician de la vulnerabilidad de las personas que intentan llegar a Europa de forma irregular.