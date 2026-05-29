Detenidos nueve grafiteros en Madrid por daños superiores a 400.000 euros en trenes de Cercanías

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas acusadas de realizar pintadas en trenes e instalaciones de Cercanías Madrid, causando daños valorados en más de 400.000 euros. La operación es el resultado de una investigación desarrollada durante varios meses para identificar a los presuntos responsables de numerosos actos vandálicos.

Una investigación sobre daños reiterados

Según las autoridades, los arrestados habrían actuado en distintas ocasiones sobre convoyes ferroviarios e infraestructuras de la red, provocando importantes costes de limpieza, reparación y mantenimiento. Los investigadores atribuyen a los detenidos una actividad continuada que afectó al servicio y a la conservación de los trenes.

La operación forma parte de las actuaciones destinadas a combatir el vandalismo en el transporte público. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial mientras continúa la investigación para determinar si existen más implicados o hechos relacionados con la causa.