Condenado a prisión permanente revisable por matar a patadas a su suegra en Colònia de Sant Jordi

La Audiencia Provincial ha impuesto la pena de prisión permanente revisable al hombre declarado culpable de asesinar a su suegra a patadas en la localidad de Colònia de Sant Jordi. La sentencia considera acreditada la gravedad de los hechos y la especial vulnerabilidad de la víctima.

La máxima pena prevista en el Código Penal

El tribunal ha dictado la pena más severa contemplada en la legislación española tras valorar las circunstancias del crimen y el veredicto emitido por el jurado popular. Además de la condena principal, la resolución incluye otras medidas e indemnizaciones derivadas del caso.

Los hechos causaron una gran conmoción en la localidad mallorquina, donde ocurrió el asesinato. La sentencia todavía puede ser recurrida ante instancias superiores, aunque supone un paso decisivo en el procedimiento judicial iniciado tras el crimen.