CaixaBank impulsa la captación de nóminas y permite a sus clientes elegir entre efectivo o una amplia oferta de productos tecnológicos de alta gama

29 May 2026 por Sergio Martínez

CaixaBank evoluciona su campaña de nóminas

CaixaBank ha renovado su campaña de captación de nóminas con una propuesta más flexible y personalizada, centrada en la libertad de elección del cliente. La entidad permite escoger entre recibir un incentivo en efectivo o acceder a una amplia selección de productos tecnológicos de última generación en condiciones especiales.

Entre los dispositivos disponibles destacan el MacBook Neo, el iPhone 17, el Samsung S26 y la Nintendo Switch 2, entre otros. La campaña estará vigente hasta final de año y contempla la incorporación progresiva de nuevos productos.

Bajo el lema “Aquí eliges tú”, CaixaBank apuesta por un modelo que se adapta a las preferencias de cada usuario. Tanto nuevos clientes como aquellos que ya formen parte de la entidad podrán beneficiarse de esta promoción al domiciliar su nómina.

Los incentivos se gestionan a través del Cupón Facilitea, que puede utilizarse en el portal de soluciones y productos de CaixaBank. El valor del cupón dependerá de la cuantía de la nómina: 400 euros para ingresos iguales o superiores a 2.500 euros, 300 euros para nóminas de al menos 1.500 euros y 200 euros para ingresos entre 900 y 1.500 euros.

En CaixaBank eliges tú

La promoción también mantiene la opción de recibir un incentivo económico directo. Los clientes con nóminas desde 1.500 euros pueden obtener 250 euros, mientras que quienes ingresen entre 900 y 1.500 euros recibirán 150 euros.

Para acceder a estas ventajas será necesario domiciliar la nómina, mantener tres recibos domiciliados y realizar al menos tres compras trimestrales con tarjeta durante un periodo de 24 meses.

CaixaBank, líder en innovación

La innovación y la tecnología son pilares fundamentales de la estrategia de CaixaBank. La entidad cuenta con una de las mayores bases de clientes digitales del sector financiero en España y dispone de su propia filial tecnológica, CaixaBank Tech.

Gracias a su apuesta por la transformación digital, el banco desarrolla soluciones avanzadas orientadas a mejorar la experiencia de los clientes, ofrecer un asesoramiento más personalizado y facilitar una gestión más eficiente y ágil de los servicios financieros.