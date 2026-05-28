Sánchez defiende que su sintonía con el Papa respalda sus políticas sobre paz y migración

28 May 2026 por Redacción Irispress

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la coincidencia con el Papa en asuntos como la paz, las migraciones o la justicia social avala el “sentido común” de las políticas impulsadas por el Ejecutivo. Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente debate político sobre estas cuestiones.

Coincidencias en temas sociales y humanitarios

Pedro Sánchez ha destacado la importancia de mantener políticas centradas en los derechos humanos, la solidaridad y la cooperación internacional, subrayando que muchas de estas posiciones coinciden con los mensajes defendidos por el Pontífice.

El presidente ha insistido en que cuestiones como la acogida de migrantes o la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos requieren una respuesta basada en el diálogo y la responsabilidad institucional. Las declaraciones refuerzan la voluntad del Gobierno de vincular su acción política a principios sociales y humanitarios.