Muere un trabajador en un túnel de Cercanías Madrid tras ser golpeado por una retroexcavadora

28 May 2026 por Redacción Irispress

Un trabajador ha fallecido en un túnel de Cercanías Madrid después de recibir el impacto de una retroexcavadora mientras realizaba labores en la zona, según han informado los servicios de emergencia. El accidente se produjo en el interior de una infraestructura ferroviaria donde se desarrollaban trabajos de mantenimiento o intervención técnica.

Investigación abierta sobre las circunstancias del accidente

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y de emergencias, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del operario. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso y determinar cómo se produjo el accidente laboral.

El incidente ha generado preocupación por las condiciones de seguridad en este tipo de trabajos, especialmente en entornos ferroviarios y espacios confinados. También se espera que se revisen los protocolos de prevención y coordinación en la zona afectada.