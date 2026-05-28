Más de la mitad de los españoles ve la IA más como una amenaza que como una herramienta

Casi un 57% de los españoles percibe la inteligencia artificial más como una amenaza que como una herramienta útil, según un estudio reciente sobre la opinión pública respecto a esta tecnología. El informe refleja la creciente preocupación social por el impacto que la IA puede tener en el empleo, la privacidad y la desinformación.

Preocupación por el futuro laboral y el control tecnológico

Entre los principales temores destacan la sustitución de puestos de trabajo, el uso indebido de datos personales y la dificultad para distinguir contenidos reales de los generados artificialmente. Aun así, una parte de la población reconoce también las oportunidades que ofrece la IA en ámbitos como la salud, la educación o la productividad.

El estudio pone de manifiesto la necesidad de mejorar la formación y la información sobre estas tecnologías. Los expertos señalan que la percepción social de la inteligencia artificial dependerá en gran medida de cómo se regule y de la confianza que generen sus aplicaciones en la vida cotidiana.