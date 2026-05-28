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Los grupos parlamentarios acercan posiciones para castigar las “terapias de conversión”
28 May 2026 por Redacción Irispress
Los grupos parlamentarios han acercado posturas en el Congreso para avanzar en medidas destinadas a castigar las llamadas “terapias de conversión”, prácticas orientadas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. El debate busca reforzar la protección de los derechos LGTBI y establecer sanciones más claras frente a este tipo de actuaciones.
Avances en el consenso político
Las negociaciones entre las formaciones políticas han permitido aproximar posiciones sobre cómo regular y penalizar estas prácticas, consideradas discriminatorias y perjudiciales por organismos internacionales y asociaciones de derechos humanos. El objetivo es impulsar una respuesta legal más contundente y homogénea.
El debate se enmarca en las iniciativas legislativas relacionadas con la igualdad y la protección frente a la discriminación. Diversos colectivos LGTBI han valorado positivamente el acercamiento entre los grupos, aunque reclaman que las medidas se traduzcan en mecanismos efectivos de prevención y sanción.