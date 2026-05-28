Los grupos parlamentarios acercan posiciones para castigar las “terapias de conversión”

Los grupos parlamentarios han acercado posturas en el Congreso para avanzar en medidas destinadas a castigar las llamadas “terapias de conversión”, prácticas orientadas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. El debate busca reforzar la protección de los derechos LGTBI y establecer sanciones más claras frente a este tipo de actuaciones.

Avances en el consenso político

Las negociaciones entre las formaciones políticas han permitido aproximar posiciones sobre cómo regular y penalizar estas prácticas, consideradas discriminatorias y perjudiciales por organismos internacionales y asociaciones de derechos humanos. El objetivo es impulsar una respuesta legal más contundente y homogénea.

El debate se enmarca en las iniciativas legislativas relacionadas con la igualdad y la protección frente a la discriminación. Diversos colectivos LGTBI han valorado positivamente el acercamiento entre los grupos, aunque reclaman que las medidas se traduzcan en mecanismos efectivos de prevención y sanción.