Los artistas españoles generaron 156 millones en ‘royalties’ a través de Spotify en 2025

Los artistas españoles generaron 156 millones de euros en ingresos por royalties a través de Spotify durante 2025, una cifra que refleja el peso creciente de la música nacional en las plataformas digitales. El dato confirma la importancia del streaming como una de las principales vías de monetización para creadores, sellos y profesionales del sector.

El ‘streaming’ consolida su peso en la industria musical

El crecimiento de los ingresos digitales está vinculado al aumento del consumo de música en línea y a la mayor proyección internacional de los artistas españoles. Las plataformas permiten que canciones y catálogos lleguen a audiencias globales, ampliando las oportunidades de negocio más allá del mercado nacional.

Este volumen de ingresos muestra la transformación del modelo musical, cada vez más dependiente de la escucha digital. Aun así, el reparto de los royalties y la sostenibilidad económica para artistas emergentes siguen siendo algunos de los principales debates dentro de la industria.