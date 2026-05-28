La UE prioriza fijar condiciones a Rusia antes de nombrar un enviado para Ucrania

Los países de la Unión Europea han mostrado su intención de definir primero qué exigencias trasladarán a Rusia antes de designar un enviado especial encargado de participar en posibles negociaciones de paz sobre Ucrania. Los Veintisiete consideran prioritario establecer una posición común antes de avanzar en la representación diplomática.

Búsqueda de una postura unificada

Las discusiones entre los Estados miembros giran en torno a las condiciones mínimas que debería aceptar Moscú para iniciar un proceso negociador. Entre las cuestiones que generan debate se encuentran las garantías de seguridad, el respeto a la soberanía ucraniana y el marco para un eventual alto el fuego.

La Unión Europea mantiene así su estrategia de coordinación interna antes de dar nuevos pasos diplomáticos. Bruselas insiste en que cualquier negociación debe desarrollarse con el respaldo de Ucrania y respetando el derecho internacional.