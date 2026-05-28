El verano de 2026 apunta a más calor y tormentas en gran parte de España

28 May 2026 por Redacción Irispress

El verano de 2026 en España será previsiblemente más cálido de lo normal y podría estar marcado por un aumento de episodios tormentosos, según las previsiones de Meteored. Los expertos apuntan a temperaturas superiores a la media en gran parte del país durante los próximos meses.

Más calor y riesgo de tormentas intensas

Las previsiones meteorológicas indican que el calor será especialmente notable en amplias zonas del interior y del sur peninsular, con posibles episodios extremos durante las olas de calor. Además, la inestabilidad atmosférica favorecería la aparición de tormentas más frecuentes e intensas en distintos momentos del verano.

Los especialistas recuerdan que este tipo de escenarios son cada vez más habituales en un contexto de cambio climático, que está alterando los patrones meteorológicos tradicionales. También advierten de posibles impactos asociados, como un mayor riesgo de incendios forestales, fenómenos adversos y noches tropicales más persistentes.