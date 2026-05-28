El Parlamento de El Salvador vuelve a prorrogar el estado de excepción vigente desde 2022

El Parlamento de El Salvador ha aprobado una nueva prórroga del estado de excepción que permanece en vigor desde marzo de 2022 como parte de la estrategia del Gobierno contra las pandillas y la violencia criminal en el país.

Más de dos años bajo medidas extraordinarias

La medida permite mantener suspendidas algunas garantías constitucionales y ampliar las facultades de actuación de las fuerzas de seguridad. El Ejecutivo salvadoreño defiende que el estado de excepción ha sido clave para reducir los índices de criminalidad y recuperar el control en zonas afectadas por las bandas.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos continúan mostrando preocupación por las consecuencias de estas medidas prolongadas, alertando de posibles vulneraciones de derechos y detenciones arbitrarias. El debate sigue abierto entre quienes respaldan la estrategia de seguridad y quienes cuestionan su impacto sobre las libertades civiles.