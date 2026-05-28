El calor activa avisos en siete comunidades con máximas que superarán los 38 grados

Las altas temperaturas pondrán este jueves en aviso a siete comunidades autónomas, en una jornada marcada por el intenso calor en buena parte del país. Las previsiones apuntan a máximas superiores a los 38 grados en zonas del suroeste y del nordeste peninsular.

Temperaturas muy elevadas en amplias zonas

Los avisos afectan especialmente a áreas del interior, donde el ascenso térmico será más acusado durante las horas centrales del día. Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y extremar la precaución en niños, mayores y personas vulnerables.

Este episodio de calor se produce en un contexto de temperaturas inusualmente altas para la época en distintas regiones. Los expertos advierten de que estos fenómenos extremos son cada vez más frecuentes y pueden aumentar el riesgo de incendios forestales y problemas de salud asociados al calor.