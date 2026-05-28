Cultura destina 4 millones en ayudas para la escritura de guiones de largometraje

El Ministerio de Cultura ha convocado subvenciones por valor de 4 millones de euros destinadas a apoyar la escritura de guiones para largometrajes. La iniciativa busca impulsar el desarrollo de nuevos proyectos cinematográficos y fomentar la creación audiovisual en España.

Impulso al desarrollo de proyectos cinematográficos

Las ayudas están dirigidas a guionistas y profesionales del sector audiovisual que trabajen en proyectos de ficción, documental o animación. El objetivo es facilitar el proceso de creación y favorecer el surgimiento de nuevas propuestas dentro de la industria del cine.

Desde el Ministerio destacan que estas subvenciones forman parte de las políticas de apoyo al sector cultural y audiovisual. Además, subrayan la importancia del guion como base creativa de las producciones cinematográficas y como elemento clave para fortalecer el cine español.