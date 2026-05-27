Financiación para emprender en el Mozambique rural

27 May 2026 por Sergio Martínez

Impulso al emprendimiento rural en Mozambique

La fundación «la Caixa» impulsa, a través del programa Work4Progress, iniciativas de financiación y empleo en zonas rurales de Mozambique. En colaboración con la entidad Gapi, se ha creado un fondo de garantía y crédito destinado a mujeres y jóvenes emprendedores que tienen dificultades para acceder a préstamos bancarios tradicionales.

En regiones como Cabo Delgado y Maputo, afectadas por la pobreza, el cambio climático y la violencia, disponer de financiación supone una oportunidad para reconstruir proyectos de vida y fortalecer la economía local. El programa no solo facilita créditos, sino también acompañamiento técnico, formación empresarial y educación financiera para garantizar la continuidad de los negocios.

Una granja que logró crecer

Assucenia José, vecina de Massaca, comenzó su negocio avícola en 2013. Durante años tuvo problemas por la falta de recursos y equipamiento. Gracias al apoyo financiero recibido, pudo mejorar la producción, aumentar ingresos y sostener a su familia. Además, ahora invierte también en agricultura y planea ampliar su actividad con la producción de huevos.

La emprendedora destaca que el préstamo le permitió avanzar económicamente y anima a otras mujeres a participar en este tipo de proyectos que fomentan el autoempleo y la independencia económica.

Nuevas oportunidades para pequeños negocios

Otro caso es el de Crisália Nhambi, quien utilizó la financiación para ampliar su papelería y posteriormente abrir un pequeño negocio de pastelería. Actualmente ambos proyectos generan empleo y aportan estabilidad económica a su comunidad.

El programa apuesta por negocios sostenibles y cercanos, ayudando a pequeños emprendedores a consolidar iniciativas capaces de dinamizar el entorno rural.

Emprender para transformar comunidades

El proyecto funciona mediante la colaboración de organizaciones locales e internacionales que identifican necesidades reales y ofrecen apoyo directo a las comunidades. Según los responsables del programa, el acceso al crédito permite acelerar ideas y generar oportunidades duraderas.

Desde 1997, la Fundación ”la Caixa” ha destinado más de 42 millones de euros a programas sociales y de empleo en Mozambique, beneficiando a más de 5,8 millones de personas mediante iniciativas centradas en salud, emprendimiento y desarrollo sostenible.