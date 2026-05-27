Abordar la dislexia desde primaria: Dytective en una escuela

27 May 2026 por Sergio Martínez

Una escuela rural que apuesta por la inclusión

En Alpartir, un pequeño municipio de Zaragoza, el colegio CEIP Ramón y Cajal se ha convertido en un ejemplo de educación inclusiva. En sus aulas conviven estudiantes de diferentes edades, culturas y lenguas, trabajando con un modelo centrado en la atención personalizada. Gracias al apoyo de la Fundación ”la Caixa” y la colaboración con Change Dyslexia, el centro utiliza la herramienta digital Dytective, diseñada para detectar y tratar dificultades de aprendizaje como la dislexia.

Actualmente, esta iniciativa llega a más de 4.500 colegios de España y ha beneficiado a miles de estudiantes. En Alpartir, donde gran parte de las familias procede de entornos migrantes vinculados a la agricultura, el colegio desempeña un papel clave en la cohesión social y educativa del pueblo.

Dytective y el aprendizaje personalizado

La aplicación permite realizar pruebas de detección y ejercicios adaptados a cada alumno. Mediante juegos y retos cognitivos, los estudiantes trabajan habilidades de lectura, escritura y atención en sesiones diarias. Además, el profesorado recibe informes semanales para adaptar las actividades educativas a cada necesidad.

Khloe, antigua alumna del centro, vivió un gran cambio gracias a este sistema. En su anterior colegio sufría incomprensión y dificultades para integrarse. Sin embargo, en Alpartir encontró un entorno que entendió sus necesidades y le ayudó a mejorar académica y emocionalmente.

La dislexia: comprender para avanzar

La experiencia de Khloe demuestra la importancia de detectar a tiempo los trastornos del aprendizaje. La dislexia no implica falta de inteligencia, sino una manera diferente de procesar la información. Tanto familias como docentes destacan que herramientas como Dytective ayudan a reforzar la autoestima y la confianza del alumnado.

Una escuela conectada con su entorno

El CEIP Ramón y Cajal también destaca por su estrecha relación con la comunidad local. El centro promueve actividades culturales, artísticas y sociales que fortalecen la convivencia y convierten la diversidad en una oportunidad de aprendizaje y enriquecimiento colectivo.