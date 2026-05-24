Propuesta de Ocio: CaixaForum Barcelona se rinde a la poesía del desenfoque en el arte a partir de Monet

24 May 2026 por Redacción Irispress

CaixaForum Barcelona presenta la exposición “Desenfocado. Otra visión del arte”, una muestra que invita a reflexionar sobre el papel de lo borroso, lo impreciso y lo difuso en la creación artística.

La exposición está impulsada por el Musée d’Orsay, el Musée de l’Orangerie y la Fundación ”la Caixa”, y llega a Barcelona tras su paso por París y CaixaForum Madrid.

Una muestra con 77 obras y 58 artistas

La exposición reúne 77 obras de 58 artistas, con una gran variedad de formatos y técnicas.

El recorrido incluye pintura, obra gráfica, escultura, fotografía y vídeo, y combina piezas históricas con obras contemporáneas.

Además, la muestra incorpora obras procedentes de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”.

Monet como punto de partida

El origen conceptual de la exposición se sitúa en la serie de los Nenúfares de Claude Monet.

Estas obras introdujeron una nueva forma de entender el desenfoque en el arte moderno, utilizando lo borroso y lo impreciso como recursos expresivos.

Lo que en su momento se interpretó como una posible consecuencia de problemas de visión del artista, hoy se plantea como una decisión estética consciente.

El desenfoque como forma de mirar el mundo

La muestra analiza cómo el desenfoque se convirtió en una herramienta para representar un mundo marcado por la inestabilidad, la incertidumbre y la pérdida de certezas.

Lo borroso deja de entenderse solo como una falta de nitidez y pasa a verse como una forma de expresar aquello que no siempre puede representarse con claridad.

Grandes nombres del arte moderno y contemporáneo

Entre los artistas presentes en la exposición figuran Alberto Giacometti, Mark Rothko, Claude Monet, Thomas Ruff, Alfredo Jaar, Christian Boltanski, Hans Haacke, Nan Goldin, Bill Viola y Pipilotti Rist, entre otros.

También se incluyen obras de Gerhard Richter, Soledad Sevilla, Roni Horn, Hiroshi Sugimoto, Eulàlia Valldosera, Pedro G. Romero y Perejaume.

Nuevas obras en la presentación de Barcelona

La llegada de la exposición a Barcelona incorpora varias novedades.

Una de las más destacadas es The Harbour of Brest: The Quayside and Château, una obra inacabada de J. M. W. Turner, procedente de la Tate.

En ella, el artista representa la luz sobre el agua del puerto de Brest, con figuras y paisajes apenas definidos, creando una imagen cercana a la abstracción.

Richter, Redon, Steichen y otros nuevos nombres

La muestra también suma obras como I.G. (790-3), de Gerhard Richter, donde el cuerpo aparece con contornos difuminados.

Otra incorporación es Le contour vaporeux d’une forme humaine, de Odilon Redon, una imagen inquietante en la que una figura femenina adquiere una presencia casi fantasmal.

También se incluye Moonlight: The Pond, de Edward Steichen, una fotografía en la que el bosque aparece reflejado en un estanque bajo una atmósfera nocturna y difusa.

Cinco grandes ámbitos temáticos

La exposición se organiza en cinco grandes apartados, precedidos por dos obras singulares.

Una de ellas es Condensation Cube, de Hans Haacke, que utiliza un cubo de metacrilato para mostrar el cambio constante de un organismo en relación con su entorno.

La otra es Real Time Analog Digital Clock, de Maarten Baas, un falso reloj digital en el que una persona pinta y borra manualmente los números cada minuto.

Las raíces del desenfoque

El primer tramo de la exposición sitúa al visitante en los orígenes de la estética del desenfoque.

A finales del siglo XIX, el impresionismo supuso un punto de inflexión en la historia del arte, abriendo el camino hacia la disolución de la figura.

Los artistas comenzaron a emplear la difuminación para mostrar aspectos de la realidad que la visión nítida no siempre permite percibir.

En las fronteras de lo visible

El primer ámbito temático aborda el desenfoque como una forma de cuestionar la percepción.

Los artistas juegan con los límites de lo visible y utilizan imágenes científicas, referencias ópticas o recursos visuales para desafiar la mirada del espectador.

En esta sección aparecen obras de Gerhard Richter, Mark Rothko, Wojciech Fangor, Hans Hartung, Soledad Sevilla, Perejaume, Hiroshi Sugimoto y Thomas Ruff, entre otros.

La erosión de las certezas

El segundo ámbito se centra en el desenfoque como reflejo de un mundo inestable.

Después de la Segunda Guerra Mundial, lo borroso adquiere una dimensión política y se convierte en una forma de hablar de aquello que resulta difícil o incluso imposible de representar.

Artistas como Zoran Mušič o Alfredo Jaar utilizan este recurso para acercarse a las tragedias históricas y a las crisis contemporáneas.

Mirar lo que cuesta mirar

En este apartado, el desenfoque no oculta la realidad, sino que obliga a detenerse ante ella.

La imagen borrosa exige una mirada más atenta y plantea preguntas sobre el valor, el poder y los límites de la representación visual.

De esta forma, el arte se convierte en un espacio para pensar sobre la memoria, la violencia y la fragilidad de la imagen.

Elogio de la indefinición

El tercer ámbito reivindica lo indeterminado, lo ambiguo y lo alusivo.

Aquí, el desenfoque se presenta como una vía para explorar la identidad, la memoria y la transformación constante de la realidad.

Obras de Bill Viola, Eva Nielsen, Mame-Diarra Niang, Óscar Muñoz, Roni Horn, Pipilotti Rist y Alberto Giacometti muestran cómo lo difuso puede revelar aspectos íntimos y complejos del ser humano.

La fotografía y la vida real

La exposición también presta atención al papel del desenfoque en la fotografía amateur.

Lo que puede parecer una imperfección técnica se interpreta como una forma de espontaneidad y autenticidad.

En este sentido, la imagen borrosa permite mostrar momentos íntimos, cotidianos y difíciles de narrar con precisión.

Futuros inciertos

El último ámbito de la muestra reflexiona sobre el tiempo, la incertidumbre y las posibilidades de futuro.

Artistas como Nan Goldin, Y. Z. Kami, Léa Belooussovitch, Maarten Baas y Mircea Cantor abordan la fragilidad del presente y la necesidad de imaginar nuevas formas de mirar.

El desenfoque aparece aquí como síntoma de inquietud, pero también como un espacio abierto a la reinvención.

Un espacio para volver a mirar

La exposición incluye un espacio de mediación titulado “Re-ver. Mirar el cielo con ojos diversos”.

En él, los visitantes pueden tumbarse y contemplar un cielo creado con inteligencia artificial generativa, utilizando gafas intervenidas artísticamente.

Estas gafas modifican la visión mediante colores, luces irisadas o distintos grados de enfoque y desenfoque.

Una experiencia visual diferente

La propuesta invita al público a experimentar otras formas de percepción.

La idea es mirar el cielo desde perspectivas múltiples, inspiradas tanto en capacidades visuales de animales reales como en visiones imaginadas.

Con ello, la exposición refuerza su mensaje principal: ver no siempre significa mirar con nitidez.

El Musée de l’Orangerie y los Nenúfares

El Musée de l’Orangerie, situado en el jardín de las Tullerías de París, conserva una de las obras más emblemáticas de Monet: el ciclo de los Nenúfares.

Estas pinturas, expuestas en dos grandes salas ovaladas, fueron concebidas como una experiencia de contemplación inmersiva.

Su tratamiento de la luz, el agua y la falta de contornos claros las convierte en un antecedente clave de muchas instalaciones artísticas posteriores.

Una exposición sobre la mirada

En conjunto, “Desenfocado. Otra visión del arte” propone una lectura del arte desde lo impreciso.

La muestra demuestra que el desenfoque no es solo una pérdida de claridad, sino una herramienta para expresar dudas, emociones, memoria, fragilidad e incertidumbre.

A través de obras de distintos periodos y lenguajes, la exposición invita a mirar de otra manera: con más atención, con más tiempo y aceptando que no todo puede verse con absoluta nitidez.