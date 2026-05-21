Propuesta de Ocio: Descubre el vínculo entre ciencia y cine, las confidencias de grandes escritores y un viaje a Grecia con Rita Azevedo Gomes en CaixaForum+

21 May 2026 por Redacción Irispress

Nueva serie protagonizada por grandes escritoras y escritores internacionales, que analizan su obra y trayectoria a través de entrevistas en profundidad.

La serie arranca con Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada. Le siguen Colm Tóibín, Mircea Cărtărescu —habitual en las quinielas del Nobel— y Pierre Lemaitre, ganador del Premio Goncourt.

“Fotóngramas” – Ciencia y cine

Este videopódcast, dirigido por Ignacio Crespo, une cine y ciencia con la participación de expertos en distintas disciplinas.

Cada episodio analiza películas desde un enfoque científico. Por ejemplo, se abordan temas como relatividad, vida extraterrestre, bioética o inteligencia artificial a partir de títulos como Interestellar, Contact o 2001: Una odisea del espacio.

El proyecto cuenta con especialistas en física, biología, matemáticas o neurociencia, que ayudan a comprender mejor las historias del cine desde el rigor científico.

“Fuck the Polis” – Estreno destacado

La nueva película de Rita Azevedo Gomes, premiada en el FID Marseille, llega en exclusiva a la plataforma.

La historia sigue a Irma, que regresa a Grecia veinte años después junto a tres jóvenes. Durante el viaje, reflexiona sobre el paso del tiempo, la memoria y el sentido de la vida.

La película transmite una sensación de búsqueda y desilusión, planteando una mirada sobre un mundo cambiante y frágil.

Ciclo “Cartografía de un instante”

Este ciclo, comisariado por el Festival Márgenes, se centra en la adolescencia y los primeros años de juventud.

Las películas exploran temas como la identidad, las relaciones personales y la incertidumbre del futuro. Historias íntimas que reflejan una etapa clave en la vida.

Entre los títulos destacan relatos sobre primer amor, amistad y responsabilidades tempranas, con un enfoque realista y cercano.

El mes de… las parejas de cine

Durante mayo, la plataforma dedica su programación a las parejas icónicas del cine.

Se incluyen clásicos como Encadenados de Alfred Hitchcock y la trilogía de Richard Linklater, que sigue la evolución de una relación a lo largo de los años.

“Beethoven’s Nine. Ode to Humanity”

Este documental recupera el mensaje de esperanza y paz de la Novena Sinfonía de Beethoven.

A través de distintas historias, muestra el impacto universal de esta obra en un contexto actual marcado por la inestabilidad global.

La película invita a reflexionar sobre el poder del arte en tiempos difíciles.