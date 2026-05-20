Buenas cifras de facturación en España en marzo

Según los datos de CaixaBankResearch las ventas interiores de las grandes empresas, una vez descontado el efecto de los precios y corregidas las variaciones estacionales, crecieron un 2,5% interanual en marzo.

Este avance supera el dato de febrero, cuando el incremento fue del 1,8%, lo que refleja una evolución favorable de la actividad empresarial.

Crecimiento generalizado por sectores

El aumento de las ventas fue amplio y repartido entre los principales destinos.

Todos los segmentos registraron tasas superiores al 2%, tanto en bienes de consumo como en bienes de capital y bienes intermedios.

El primer trimestre confirma la fortaleza de la demanda interna

Con estos datos, el primer trimestre del año cerró con un crecimiento del 2,5% interanual.

Aunque esta cifra se sitúa por debajo del 4,4% registrado en el trimestre anterior, confirma la buena evolución de la demanda interna, en línea con lo reflejado por el dato del PIB.

No obstante, también apunta a una moderación en el ritmo de crecimiento.

La inflación sigue por encima del 3%

El conflicto en el Golfo Pérsico continúa presionando los precios y mantiene la inflación por encima del 3%.

El INE confirmó que la inflación general se situó en abril en el 3,2%, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 2,8%.

Electricidad más barata y carburantes al alza

La inflación general se moderó desde el 3,4% del mes anterior, principalmente por el descenso del precio de la electricidad.

En concreto, la electricidad bajó un 4,3% interanual, favorecida por la aplicación de rebajas impositivas.

Por el contrario, los carburantes se encarecieron un 12,3%, impulsados por el aumento del precio del gasóleo.

Comportamiento contenido del resto del IPC

El resto de componentes del IPC mostró una evolución más estable.

En conjunto, los datos reflejan una inflación todavía elevada, pero con algunos elementos que ayudan a contener su avance.