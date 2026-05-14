Redondo acusa de “machismo” a Florentino Pérez por sus comentarios sobre periodistas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado de “machistas” los comentarios realizados por Florentino Pérez sobre periodistas, asegurando que son “anacrónicos” y que “denotan la edad”. Sus declaraciones llegan tras la polémica generada por unas palabras del dirigente deportivo que han provocado críticas en distintos ámbitos.

Críticas por el tono de las declaraciones

Ana Redondo ha señalado que este tipo de comentarios reflejan actitudes alejadas de la realidad social actual y ha defendido la necesidad de avanzar hacia un trato igualitario y respetuoso hacia las mujeres en todos los espacios, incluidos los medios de comunicación.

La controversia ha generado reacciones tanto en el ámbito político como en el deportivo y mediático. Mientras algunos sectores consideran desafortunadas las declaraciones de Florentino Pérez, otros piden contextualizar sus palabras dentro del debate abierto en torno a la representación y el trato hacia las mujeres en la esfera pública.