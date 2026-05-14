La película española Sorda, de Eva Libertad, gana el Premio Lux del Parlamento Europeo

La película española Sorda, dirigida por Eva Libertad, ha sido galardonada con el Premio Lux del Parlamento Europeo, uno de los reconocimientos cinematográficos más destacados del ámbito europeo. El filme ha sido premiado por su capacidad para abordar cuestiones sociales y humanas desde una mirada cercana y comprometida.

Reconocimiento al cine europeo con impacto social

El Premio Lux distingue cada año producciones europeas que promueven valores como la diversidad, la inclusión o los derechos fundamentales. Sorda ha logrado destacar entre las finalistas por su propuesta narrativa y por dar visibilidad a realidades poco representadas en el cine.

La concesión del galardón supone además un importante impulso internacional para la película y para el cine español. El reconocimiento pone en valor el trabajo de Eva Libertad y consolida la presencia de producciones españolas en los principales circuitos culturales europeos.