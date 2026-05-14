Junts propone rebajar el margen de velocidad para considerar delito los excesos al volante

Junts ha presentado una enmienda a la propuesta legislativa impulsada por el PSOE para modificar los límites a partir de los cuales el exceso de velocidad pasa a considerarse delito. La formación plantea reducir el margen a 40 km/h por encima del límite en ciudad y a 60 km/h en carretera convencional.

Cambios en los umbrales penales de velocidad

La propuesta modificaría los criterios actuales aplicados en los delitos contra la seguridad vial, endureciendo la consideración penal de determinadas conductas al volante. El objetivo, según los impulsores de la medida, es reforzar la seguridad en carretera y adaptar la normativa a una mayor exigencia en materia de prevención.

La iniciativa forma parte del debate parlamentario sobre la reforma de la legislación de tráfico y seguridad vial. El planteamiento ha abierto distintas posiciones políticas y sociales sobre el equilibrio entre endurecer las sanciones y mantener criterios proporcionados en el ámbito penal.