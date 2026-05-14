España dejará de conceder residencias por razones humanitarias desde el 12 de junio

España dejará de conceder y renovar autorizaciones de residencia por razones humanitarias a partir del próximo 12 de junio, una medida que afecta principalmente a ciudadanos venezolanos, que representan la mayoría de beneficiarios de este tipo de permisos. El cambio supone una modificación relevante en la política migratoria aplicada en los últimos años.

Cambio en el modelo de protección

Las autorizaciones por razones humanitarias habían permitido regularizar la situación de miles de personas que no obtenían asilo, pero que se encontraban en una situación especialmente vulnerable. Con la nueva decisión, estas residencias dejarán de tramitarse bajo este mecanismo específico.

El cambio genera preocupación entre organizaciones sociales y colectivos de apoyo a migrantes, que advierten del impacto que podría tener sobre miles de personas pendientes de renovación o regularización. Por su parte, el Gobierno defiende que la medida responde a una reorganización de los procedimientos migratorios y de protección internacional.