El teléfono 028 contra la LGTBIfobia supera las 31.000 atenciones desde su creación

El servicio 028 de atención a víctimas de LGTBIfobia ha realizado un total de 31.313 atenciones desde su puesta en marcha en julio de 2023. Este recurso, impulsado por el Ministerio de Igualdad, ofrece apoyo e información a personas que sufren discriminación o violencia por su orientación sexual o identidad de género.

Un recurso de apoyo y acompañamiento

El servicio funciona de forma gratuita y confidencial, prestando asistencia psicológica, jurídica y de acompañamiento ante situaciones de odio o discriminación. Además de atender a víctimas directas, también ofrece orientación a familiares y personas del entorno.

Desde el Gobierno destacan la importancia de este canal como herramienta de apoyo y prevención frente a la LGTBIfobia. Los datos reflejan la necesidad de seguir reforzando recursos de atención y sensibilización para combatir este tipo de discriminación.