El Rey entregará en Canadá el Premio Joan Margarit de Poesía a Margaret Atwood

14 May 2026 por Redacción Irispress

El Rey viajará la próxima semana a Canadá para entregar el Premio Joan Margarit de Poesía a la escritora Margaret Atwood, una de las voces más reconocidas de la literatura contemporánea. El acto servirá para reconocer la trayectoria y la aportación poética de la autora canadiense en el ámbito internacional.

Reconocimiento a una figura clave de la literatura

El galardón lleva el nombre del poeta Joan Margarit y distingue a autores con una destacada contribución a la poesía y a la cultura. La entrega del premio refuerza además los vínculos culturales entre España y Canadá a través de la literatura.

Margaret Atwood es conocida mundialmente por obras como El cuento de la criada, además de por su extensa trayectoria como novelista, ensayista y poeta. El reconocimiento pone en valor el conjunto de su obra y su influencia en la literatura actual.