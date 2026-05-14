El presidente de China alerta de posibles “conflictos” con EEUU por la cuestión de Taiwán

El presidente de China ha advertido de que podrían surgir “conflictos” con Estados Unidos si el diálogo sobre Taiwán “no se gestiona bien”. Las declaraciones reflejan la creciente tensión entre ambas potencias en torno al futuro de la isla y al equilibrio estratégico en la región Asia-Pacífico.

Taiwán, eje de la tensión entre Pekín y Washington

El mandatario chino ha insistido en que la cuestión de Taiwán es un asunto central para China y ha pedido prudencia en las relaciones bilaterales. Pekín considera la isla parte de su territorio, mientras que Estados Unidos mantiene su apoyo político y militar a Taiwán, lo que genera fricciones constantes entre ambos gobiernos.

Las palabras del presidente chino llegan en un contexto de creciente competencia geopolítica y militar en la zona. Analistas internacionales advierten de que cualquier deterioro del diálogo podría aumentar la inestabilidad regional y tener repercusiones económicas y diplomáticas a nivel global.