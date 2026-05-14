Bruselas pedirá a los países de la UE prohibir las terapias de conversión sexual

La Comisión Europea instará a los Estados miembros de la Unión Europea a prohibir las llamadas terapias de conversión sexual, prácticas dirigidas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Bruselas considera que este tipo de métodos vulneran los derechos fundamentales y pueden causar graves daños psicológicos.

Impulso europeo contra prácticas discriminatorias

La iniciativa forma parte de las políticas comunitarias de protección de los derechos LGTBI y busca avanzar hacia una mayor armonización entre los países de la UE. Actualmente, la regulación sobre estas prácticas varía según el Estado miembro, con distintos niveles de prohibición y sanción.

Desde las instituciones europeas se subraya la necesidad de reforzar la protección frente a cualquier forma de discriminación o violencia basada en la orientación sexual o la identidad de género. La propuesta se enmarca en la estrategia europea de igualdad y derechos fundamentales.