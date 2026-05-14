Amplían la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas para proteger especies marinas

El Gobierno ha aprobado la ampliación de la Reserva Marina de Reserva Marina Cabo de Palos-Islas Hormigas con el objetivo de reforzar la protección del alevinaje y la reproducción de distintas especies marinas. La medida busca preservar uno de los espacios de mayor valor ecológico del Mediterráneo español.

Protección del ecosistema y de la biodiversidad

La ampliación permitirá aumentar las zonas protegidas donde se limita la actividad pesquera y otras acciones que puedan afectar al ecosistema marino. Los expertos destacan que este entorno es clave para el desarrollo de juveniles de numerosas especies y para el equilibrio de la biodiversidad marina.

La reserva, situada frente a la costa de Cartagena, es además un referente para el buceo y la conservación ambiental. Con esta decisión se pretende garantizar la sostenibilidad del espacio y favorecer la recuperación de poblaciones marinas en el área.