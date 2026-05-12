Porpuesta de Ocio: CaixaForum Zaragoza se sumerge en la ciencia y la tecnología que hay tras las películas de Pixar

12 May 2026 por Redacción Irispress

El director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, y Javier Hidalgo, de la Fundación ”la Caixa”, han presentado “La Ciencia de Pixar”, una muestra creada junto al Museum of Science Boston y Pixar Animation Studios.

La exposición podrá visitarse hasta marzo de 2027.

Arte y ciencia, unidos en la animación

La muestra explica cómo la creatividad y la tecnología van de la mano en el cine de animación.

Los visitantes descubrirán:

Cómo se crean los personajes

Qué hay detrás del proceso técnico

Conceptos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)

Todo ello mediante experiencias interactivas y didácticas.

Una colaboración consolidada

Es la tercera colaboración entre la Fundación ”la Caixa” y Pixar.

Tras exposiciones anteriores centradas en la historia y el diseño de personajes, esta nueva propuesta se enfoca en los procesos técnicos que hacen posible las películas.

Cómo se construye una película de Pixar

La exposición se organiza en ocho ámbitos, que explican paso a paso el proceso creativo:

Modelado (creación 3D)

Rigging (estructura y movimiento)

Diseño de superficies

Animación

Simulación

Iluminación

Renderizado

Cada fase muestra cómo se combinan arte y programación para dar vida a los personajes.

Una experiencia interactiva

En más de 700 m², el visitante puede:

Experimentar con herramientas digitales

Participar en simulaciones reales

Descubrir el trabajo de los equipos de Pixar

Además, se incluyen recreaciones de personajes icónicos como:

Buzz Lightyear

Dory

WALL·E

Mike y Sulley

Del cine a la práctica

La exposición incorpora ejemplos de películas como:

Toy Story

Finding Nemo

Monsters Inc.

Los visitantes pueden experimentar retos similares a los que afrontaron los animadores en estas producciones.

Actividades complementarias

La programación incluye:

Proyecciones familiares

Talleres de animación

Visitas guiadas

Conferencias especializadas

Destaca la charla sobre animación 3D impartida por profesionales del sector.

Pixar, referente mundial

Pixar Animation Studios es uno de los estudios más influyentes del cine de animación.

Ha creado películas como:

Up

Coco

Inside Out

Y ha logrado decenas de premios Óscar gracias a su innovación tecnológica y narrativa.

Una mirada al interior de Pixar

Más allá del entretenimiento, la exposición revela una idea clave:

detrás de cada película hay un complejo trabajo científico y técnico.

El objetivo es acercar al público a ese proceso y demostrar que la magia del cine también es ciencia.