Los primeros indicadores de sentimiento en España en el 2T arrojan señales mixtas

Según los datos de CaixaBank Research en abril, el PMI manufacturero registró una fuerte recuperación, con una subida de 3 puntos, hasta situarse en 51,7 puntos. Esto supone volver a terreno expansivo, por encima de los 50 puntos.

Este avance estuvo relacionado, en parte, con el aumento de los nuevos pedidos, impulsado por la necesidad de los clientes de reforzar sus aprovisionamientos.

En cambio, el PMI de servicios retrocedió más de 5 puntos debido al empeoramiento de la confianza. Como resultado, cayó por debajo de los 50 puntos por primera vez desde agosto de 2023.

Aun así, estos movimientos deben interpretarse con prudencia, ya que habrá que comprobar si se consolidan en los próximos meses o si responden a un repunte puntual del pesimismo.

La economía española mantiene un ritmo dinámico

Los indicadores del primer trimestre muestran que la economía española continúa creciendo a buen ritmo.

El índice de producción industrial mejoró de forma notable en marzo, con un avance del 1,8% interanual, después de haber caído un 0,9% en febrero.

Por componentes, aumentó la producción de bienes de consumo no duradero, bienes de equipo y bienes intermedios. En cambio, descendieron los bienes de consumo duradero y los productos energéticos.

El turismo conserva su fortaleza

El sector turístico volvió a mostrar una evolución positiva en marzo. Los datos no reflejan un impacto significativo de la guerra en Oriente Próximo.

La llegada de turistas internacionales creció un 3,3% interanual, mientras que el gasto turístico aumentó un 5,4%, en ambos casos con registros superiores a los de febrero.

En el conjunto del primer trimestre de 2026, España recibió 17,5 millones de turistas internacionales, un 2,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

Además, el gasto de los visitantes extranjeros superó los 25.000 millones de euros, con un incremento del 6,3%. Estas cifras se mantienen cerca de los niveles de crecimiento registrados en 2025.

El crédito gana impulso en marzo

El nuevo crédito aceleró en marzo y alcanzó los mayores importes para ese mes en vivienda y consumo desde 2008.

En el acumulado del año, el crédito a los hogares aumentó un 10,1% interanual. Destaca especialmente el avance del crédito al consumo, con una subida del 15,5%, y del crédito para vivienda, que creció un 8,6%.

Por su parte, la financiación a empresas, sin incluir renegociaciones, aumentó un 15,3% entre enero y marzo. Este crecimiento se apoyó sobre todo en los préstamos de mayor importe.

El empleo sigue creciendo con solidez

El mercado laboral español mantuvo en abril un ritmo positivo de creación de empleo.

Tras el buen dato de marzo, la afiliación a la Seguridad Social creció un 1,0% intermensual en abril, una evolución similar a la habitual en este mes durante los últimos años.

En términos desestacionalizados, el aumento fue de 41.753 afiliados, una cifra comparable a la registrada en el tramo final de 2025 y durante el primer trimestre de 2026.

Los datos de marzo y abril apuntan a un mercado laboral más dinámico de lo previsto. En lo que va de año, la afiliación ha crecido en torno a 46.000 personas al mes, en promedio y en términos desestacionalizados.

De mantenerse este ritmo, 2026 podría cerrar con unas 550.000 nuevas altas en la Seguridad Social, una cifra ligeramente superior a las previsiones iniciales.