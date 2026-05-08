Veinte universidades reúnen al 60% de los estudiantes internacionales en España, según U-Ranking

8 May 2026 por Redacción Irispress

Una veintena de universidades concentra cerca del 60% del alumnado internacional en España, de acuerdo con los datos del informe U-Ranking. Entre estas instituciones figuran 14 universidades públicas y 6 privadas, lo que refleja una fuerte concentración de estudiantes extranjeros en determinados campus.

El estudio destaca que las universidades con mayor presencia internacional suelen combinar oferta académica amplia, programas en varios idiomas y una mayor proyección exterior. También influyen factores como la ubicación, la capacidad investigadora y las redes de colaboración internacional.

Atracción internacional y competencia universitaria

La llegada de estudiantes extranjeros se ha convertido en un indicador clave de competitividad y proyección global para las universidades. Además del impacto académico, este alumnado tiene un efecto relevante en la actividad económica y cultural de las ciudades universitarias.

El informe pone de manifiesto la creciente importancia de la internacionalización en la educación superior española. Las universidades continúan reforzando estrategias para atraer talento internacional en un contexto de mayor competencia global.