Seis comunidades, en aviso por lluvias y tormentas en una jornada de tiempo inestable

Las lluvias y tormentas mantendrán este viernes en aviso a seis comunidades autónomas de España, en una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. Las precipitaciones podrán ser localmente intensas y estar acompañadas de aparato eléctrico y rachas fuertes de viento en algunas zonas.

Las áreas más afectadas se concentrarán principalmente en el norte y este peninsular, donde se espera una mayor probabilidad de chubascos tormentosos a lo largo del día. Este episodio responde a la entrada de aire más frío en altura, que favorece la formación de nubosidad de evolución.

Ambiente variable y descenso térmico

Además de las precipitaciones, algunas regiones registrarán un ligero descenso de las temperaturas, especialmente en áreas del interior y de montaña. En el resto del país predominarán los intervalos nubosos, aunque con menor riesgo de lluvias.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución ante posibles fenómenos adversos, especialmente en desplazamientos y actividades al aire libre. La evolución del tiempo dependerá de la intensidad y desplazamiento de las tormentas durante la jornada.