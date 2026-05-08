El Gobierno trabaja con el INE en una nueva encuesta europea sobre violencia de género

El Gobierno está preparando junto al Instituto Nacional de Estadística una nueva Encuesta Europea sobre Violencia de Género en España, con el objetivo de actualizar y ampliar los datos sobre esta problemática. El estudio permitirá conocer con mayor detalle la dimensión de la violencia ejercida contra las mujeres y su evolución en los últimos años.

La encuesta recogerá información sobre diferentes formas de violencia, tanto en el ámbito de la pareja como fuera de él, y servirá para comparar la situación española con la de otros países europeos. Los resultados contribuirán a orientar políticas públicas y medidas de prevención y protección.

Una herramienta para mejorar las políticas públicas

Desde el Ejecutivo destacan que disponer de datos actualizados y homogéneos resulta clave para diseñar estrategias eficaces contra la violencia de género. El trabajo conjunto con el INE busca garantizar el rigor estadístico y la fiabilidad de la información recopilada.

La iniciativa se enmarca en los compromisos europeos para reforzar el conocimiento sobre este fenómeno y mejorar la coordinación entre países. La nueva encuesta ofrecerá una radiografía más precisa de la realidad que viven muchas mujeres en España.