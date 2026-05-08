Detenido en Cuenca un hombre con decenas de denuncias por agresiones a mujeres que habría cambiado de sexo legalmente

8 May 2026 por Redacción Irispress

La Policía ha detenido en Cuenca a un hombre sobre el que pesaban alrededor de 40 denuncias por presuntas agresiones a mujeres y que, según la investigación, habría cambiado de sexo registral para dificultar su identificación y eludir la acción de la justicia. El arresto se produjo tras una investigación policial centrada en su historial delictivo y sus movimientos recientes.

Las autoridades sostienen que el detenido acumulaba múltiples antecedentes relacionados con episodios de violencia y que el cambio de sexo legal habría sido utilizado presuntamente para alterar su identidad administrativa. Los investigadores analizan ahora el alcance de esta actuación y si pudo influir en procedimientos judiciales o policiales previos.

Investigación abierta sobre el uso fraudulento del cambio registral

El caso ha generado un fuerte impacto y reabre el debate sobre posibles usos fraudulentos de los mecanismos de cambio registral. Fuentes cercanas a la investigación señalan que se estudia toda la documentación y las circunstancias que rodearon la modificación de identidad.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial mientras continúan las diligencias. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con las denuncias acumuladas y la posible utilización irregular del proceso administrativo.