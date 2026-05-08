CCOO mantendrá las protestas para reclamar mejoras en la Educación Infantil de 0 a 3 años

CCOO ha anunciado que continuará con las movilizaciones en el sector de la Educación Infantil de 0 a 3 años hasta lograr avances en las condiciones laborales y educativas. El sindicato considera que esta etapa sigue arrastrando carencias estructurales que afectan tanto al personal como a la calidad de la atención ofrecida a los menores.

Entre las principales reivindicaciones figuran la mejora de salarios, la reducción de ratios y un mayor reconocimiento profesional para quienes trabajan en este tramo educativo. La organización insiste en que la Educación Infantil debe contar con más recursos y una mayor inversión pública.

Presión sindical para reforzar el sector

Las protestas se producen en un contexto de creciente malestar dentro del sector, que reclama una mayor atención por parte de las administraciones. Desde CCOO subrayan que las movilizaciones continuarán mientras no se produzcan compromisos concretos para mejorar la situación.

El sindicato defiende que la etapa de 0 a 3 años es fundamental en el desarrollo educativo y social de los menores, por lo que considera imprescindible reforzar su estructura y condiciones laborales. La evolución de las negociaciones marcará el futuro de las protestas.