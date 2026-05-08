CaixaBank lanza una nueva edición del ‘Mes Social’ para fomentar el voluntariado en toda la sociedad

8 May 2026 por Sergio Martínez

Mes Social de Voluntariado CaixaBank

Voluntariado CaixaBank impulsa una nueva edición del ‘Mes Social’, una iniciativa solidaria que busca acercar el voluntariado a toda la sociedad. Durante mayo y principios de junio, empleados, familiares, clientes y ciudadanos participarán en cientos de actividades organizadas junto a entidades sociales locales. Esta edición cobra especial relevancia porque 2026 ha sido declarado por la ONU como el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible.

Las acciones previstas se desarrollarán en todas las comunidades autónomas y estarán enfocadas en apoyar a colectivos vulnerables. Las iniciativas incluyen actividades de acompañamiento, educación financiera, digitalización, medioambiente, cultura y deporte, adaptadas a las necesidades de cada territorio.

Un referente en voluntariado corporativo

CaixaBank continúa consolidándose como líder en voluntariado corporativo. En 2025 participaron más de 19.000 empleados, el 45 % de la plantilla, una cifra muy superior a la media del sector. Además, el ‘Mes Social’ logró movilizar a más de 18.200 voluntarios y ayudar a más de 151.000 personas en situación de vulnerabilidad.

El programa cuenta con el apoyo de la Fundación ”la Caixa” y está abierto a toda la ciudadanía mediante inscripción online. El objetivo es seguir ampliando el impacto social y fomentar valores como la solidaridad y la inclusión.

Actividades solidarias en toda España

Entre las actividades destacan las Olimpiadas de Mayores en Tomelloso, jornadas medioambientales en Valencia y Gran Canaria, y actividades deportivas inclusivas en Sevilla y Cataluña. También se desarrollarán paseos y encuentros de acompañamiento en Madrid para combatir la soledad y promover el bienestar social.

Más de 20 años de compromiso social

Voluntariado CaixaBank es una de las mayores redes solidarias de España. Gracias a la colaboración con más de 2.500 entidades sociales y cerca de 24.000 voluntarios, el programa ayuda cada año a miles de personas mediante proyectos educativos, sociales y medioambientales.