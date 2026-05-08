Abierta la convocatoria de becas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

8 May 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, destinadas a facilitar recursos y atención especializada durante el curso académico. Estas becas están orientadas a estudiantes que requieren apoyos derivados de discapacidad, trastornos graves de conducta, trastornos del espectro autista o altas capacidades.

Las ayudas contemplan distintas cuantías en función de las necesidades de cada alumno y del tipo de asistencia requerida. Entre los conceptos subvencionables se incluyen reeducación pedagógica o del lenguaje, transporte, comedor, residencia escolar o material adaptado, entre otros.

Plazos y condiciones de solicitud

Las familias podrán presentar las solicitudes dentro del plazo establecido por el Ministerio de Educación, a través de los canales habilitados para la tramitación electrónica. La convocatoria fija además los requisitos académicos y económicos necesarios para acceder a las ayudas.

Desde el ámbito educativo destacan la importancia de estas becas para garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer una educación inclusiva. La medida busca apoyar tanto al alumnado como a sus familias en el acceso a recursos especializados.