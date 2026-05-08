Abierta la convocatoria de becas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
El Gobierno ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, destinadas a facilitar recursos y atención especializada durante el curso académico. Estas becas están orientadas a estudiantes que requieren apoyos derivados de discapacidad, trastornos graves de conducta, trastornos del espectro autista o altas capacidades.
Las ayudas contemplan distintas cuantías en función de las necesidades de cada alumno y del tipo de asistencia requerida. Entre los conceptos subvencionables se incluyen reeducación pedagógica o del lenguaje, transporte, comedor, residencia escolar o material adaptado, entre otros.
Plazos y condiciones de solicitud
Las familias podrán presentar las solicitudes dentro del plazo establecido por el Ministerio de Educación, a través de los canales habilitados para la tramitación electrónica. La convocatoria fija además los requisitos académicos y económicos necesarios para acceder a las ayudas.
Desde el ámbito educativo destacan la importancia de estas becas para garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer una educación inclusiva. La medida busca apoyar tanto al alumnado como a sus familias en el acceso a recursos especializados.