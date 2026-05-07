Una azafata de KLM, ingresada en Ámsterdam por un posible contagio de hantavirus

7 May 2026 por Redacción Irispress

Una azafata de la aerolínea KLM ha sido hospitalizada en Ámsterdam ante la sospecha de un posible contagio por hantavirus, según han informado fuentes sanitarias. El caso ha activado los protocolos médicos de prevención mientras se realizan las pruebas necesarias para confirmar el diagnóstico.

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente que se transmite principalmente por contacto con roedores o sus excrementos, y puede provocar síntomas graves en algunos casos. Por el momento, las autoridades sanitarias están evaluando el origen del posible contagio y si existen riesgos para otras personas.

Seguimiento del caso y medidas de precaución

Desde los servicios de salud se ha señalado que la situación está bajo control y que se están aplicando las medidas correspondientes para garantizar la seguridad. También se ha iniciado el seguimiento de posibles contactos cercanos, en función de la evolución del caso.

La investigación continúa abierta a la espera de los resultados definitivos, que permitirán confirmar si se trata de un caso de hantavirus. Mientras tanto, las autoridades insisten en que el riesgo de transmisión entre personas es muy limitado en este tipo de infecciones.