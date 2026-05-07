Un juez de Estados Unidos divulga una supuesta nota de suicidio atribuida a Epstein

Un juez federal estadounidense ha ordenado hacer pública una nota de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein, el financiero fallecido en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por delitos sexuales. La decisión se enmarca en un proceso judicial que busca esclarecer aspectos aún controvertidos del caso.

El documento, cuya autenticidad será objeto de análisis, podría aportar nuevos elementos sobre las circunstancias de la muerte de Epstein, un suceso que generó una amplia polémica y diversas teorías. Las autoridades judiciales han señalado que la publicación responde a criterios de transparencia dentro del procedimiento.

Un caso aún rodeado de incógnitas

La difusión de la nota reabre el debate sobre uno de los episodios más mediáticos de los últimos años en Estados Unidos. Desde el fallecimiento de Epstein, distintas investigaciones han tratado de aclarar los hechos ocurridos durante su estancia en prisión.

El proceso continúa abierto en varios frentes, y la aparición de nuevos documentos podría influir en la interpretación del caso. La decisión judicial marca un nuevo capítulo en una investigación que sigue generando atención pública.