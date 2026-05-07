Temporal generalizado: 15 comunidades en aviso por lluvias y tormentas, con nivel naranja en Alicante y Valencia

7 May 2026 por Redacción Irispress

Las lluvias y tormentas pondrán hoy en aviso a un total de 15 comunidades autónomas en España, en una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. Las precipitaciones podrán ser intensas y estar acompañadas de aparato eléctrico, rachas fuertes de viento e incluso granizo en algunos puntos.

Los avisos más importantes se concentran en Alicante y Valencia, donde se ha activado el nivel naranja ante la previsión de chubascos localmente muy intensos. Estas condiciones pueden provocar acumulaciones significativas de agua en poco tiempo y complicaciones en la movilidad.

Precaución ante fenómenos adversos

El episodio afectará a buena parte del territorio, con especial incidencia en el este peninsular y zonas del interior. Las temperaturas tenderán a descender ligeramente en algunas áreas, mientras que el ambiente seguirá siendo variable.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en desplazamientos y actividades al aire libre. La evolución del temporal dependerá de la intensidad y el desplazamiento de las tormentas a lo largo del día.