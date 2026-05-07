La población extranjera sube en 1.157 personas durante el primer trimestre en Extremadura, frente al descenso de 1.152 españoles

7 May 2026 por Redacción Irispress

La población extranjera ha aumentado en 1.157 personas durante el primer trimestre en Extremadura, mientras que la de nacionalidad española ha descendido en 1.152, según los últimos datos demográficos. Este comportamiento refleja una tendencia de sustitución parcial en la evolución de la población de la región.

El incremento de residentes extranjeros compensa en gran medida la pérdida de población española, en un contexto marcado por el envejecimiento y la baja natalidad. La llegada de nuevos habitantes contribuye así a sostener la población total y a dinamizar determinados sectores económicos.

La inmigración amortigua el descenso poblacional

Los expertos destacan que la inmigración se consolida como un factor clave para frenar la caída demográfica en regiones como Extremadura. Sin este aporte, el descenso de población sería más acusado, especialmente en zonas rurales.

Este escenario plantea retos en materia de integración y planificación de servicios, pero también oportunidades para revitalizar el territorio. La evolución de estos flujos será determinante para el futuro demográfico de la comunidad.