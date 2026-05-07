La capitalización bursátil española crece en abril y suma 12.000 millones más

7 May 2026 por Redacción Irispress

La capitalización de la Bolsa española aumentó en abril en unos 12.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,11% respecto al mes anterior. Este avance refleja la evolución positiva de los mercados en un periodo marcado por cierta estabilidad y recuperación en algunos valores.

El crecimiento se ha visto impulsado por el comportamiento de compañías cotizadas de distintos sectores, que han contribuido a elevar el valor total del mercado. Aunque el contexto internacional sigue siendo incierto, los datos de abril apuntan a una mejora en la confianza de los inversores.

Evolución moderada en un entorno variable

Pese al aumento registrado, los analistas señalan que el mercado continúa condicionado por factores externos como la situación económica global, las tensiones geopolíticas y las decisiones de política monetaria. Estos elementos siguen influyendo en la volatilidad de las cotizaciones.

El repunte de la capitalización se interpreta como una señal positiva, aunque moderada, dentro de un escenario que sigue sujeto a cambios. La evolución en los próximos meses dependerá en gran medida del comportamiento de los mercados internacionales y de los indicadores económicos.