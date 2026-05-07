Huelga estatal en la educación de 0 a 3 años convocada por CCOO y CGT

CCOO y CGT han convocado para mañana una huelga estatal en el sector educativo de 0 a 3 años para reclamar mejoras laborales y denunciar la situación del personal. Los sindicatos consideran que las condiciones actuales no garantizan una atención adecuada en esta etapa clave del desarrollo infantil.

Las organizaciones han criticado además los servicios mínimos establecidos, que califican de “abusivos” al entender que limitan el derecho a la huelga. A su juicio, estos niveles de actividad obligatoria reducen el impacto de la protesta y dificultan la participación del personal en la convocatoria.

Reivindicaciones del sector educativo

Entre las principales demandas se encuentran la mejora de las condiciones laborales, la reducción de ratios y un mayor reconocimiento profesional. Los sindicatos insisten en la necesidad de reforzar este tramo educativo, que consideran esencial para el sistema.

La jornada de huelga afectará a centros de todo el país, en un contexto de creciente movilización en el ámbito educativo. La evolución del seguimiento y la respuesta de las administraciones marcarán el alcance de la protesta.