España alcanza un nuevo máximo histórico de población impulsado por la llegada de extranjeros

La población de España ha alcanzado un nuevo récord en el primer trimestre de 2026, situándose en 49.687.120 habitantes. El crecimiento demográfico se explica principalmente por el aumento de la población extranjera, que compensa la baja natalidad y el envejecimiento de la población nacional.

Según los datos publicados, el incremento responde en gran medida a los flujos migratorios, que continúan siendo el principal motor del crecimiento poblacional en el país. La población nacida en el extranjero sigue ganando peso dentro del conjunto, contribuyendo a sostener la evolución demográfica.

La inmigración, clave en el crecimiento demográfico

Este nuevo máximo refleja una tendencia consolidada en los últimos años, en la que la llegada de población extranjera resulta fundamental para mantener el equilibrio demográfico. Sin este aporte, el crecimiento sería mucho más limitado debido a la baja tasa de nacimientos.

Los expertos subrayan que este fenómeno plantea retos y oportunidades, tanto en el ámbito económico como social. La integración y la planificación de servicios públicos serán claves para gestionar el aumento de población en los próximos años.