El Papa se reunirá con Sánchez en Nunciatura antes de ir al Congreso, visitará una cárcel y un centro de migrantes

El Papa León XIV mantendrá una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica antes de su intervención en el Congreso. El encuentro se enmarca en la agenda oficial del Pontífice durante su visita a España.

Además del acto institucional en el Congreso, el Papa tiene previsto realizar visitas a una cárcel y a un centro de atención a personas migrantes, en línea con su mensaje centrado en la inclusión y la atención a colectivos vulnerables. Estas paradas forman parte de su habitual enfoque pastoral en sus desplazamientos internacionales.

Una agenda con componente social e institucional

La visita combina así actos de carácter político con otros de contenido social, reflejando la intención del Pontífice de mantener contacto directo con distintas realidades. Las visitas a estos centros buscan visibilizar situaciones de especial vulnerabilidad y reforzar mensajes de apoyo y acompañamiento.

El viaje del Papa genera expectación tanto en el ámbito institucional como social, y se enmarca en el fortalecimiento de las relaciones entre el Vaticano y España. La agenda completa incluirá diferentes actos a lo largo de su estancia.