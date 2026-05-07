Aumentan a 19 las víctimas de violencia machista en 2026 tras confirmarse nuevos casos

7 May 2026 por Redacción Irispress

El número de mujeres asesinadas por violencia machista en España asciende a 19 en lo que va de 2026, tras la confirmación de nuevos casos en Tarragona y Tenerife por parte del Ministerio de Igualdad. Con esta actualización, se incorporan oficialmente estos crímenes a las estadísticas de violencia de género.

Desde el Ministerio se han activado los protocolos habituales de seguimiento y coordinación con las autoridades autonómicas y judiciales para garantizar la atención a las víctimas y su entorno. La confirmación de estos casos se produce tras el análisis de las circunstancias y la verificación de que se trata de violencia machista.

Un problema persistente que exige respuesta

Las cifras reflejan la continuidad de esta forma de violencia, que sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales. Las instituciones insisten en la importancia de reforzar los mecanismos de prevención, protección y atención a las víctimas.

Asimismo, recuerdan la existencia de recursos de ayuda disponibles, como el teléfono 016, que ofrece atención gratuita y confidencial. El incremento de casos subraya la necesidad de mantener una respuesta integral y sostenida frente a la violencia de género.