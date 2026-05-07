Arturo Pérez-Reverte recopila su experiencia como reportero en ‘Enviado especial’ y critica el tratamiento actual de la guerra

7 May 2026 por Redacción Irispress

Arturo Pérez-Reverte ha reunido en Enviado especial una selección de sus crónicas y fotografías tomadas durante su etapa como corresponsal en distintos conflictos internacionales. La obra ofrece una mirada directa y personal a escenarios bélicos, combinando relato periodístico y material gráfico.

El autor ha señalado que “ahora nos están tapando la guerra”, en referencia a lo que considera una menor visibilidad del conflicto en los medios actuales. En su opinión, la forma de contar la guerra ha cambiado, con menos presencia de testimonios directos desde el terreno.

Memoria de los conflictos y crítica al presente

El libro recupera experiencias vividas en distintos frentes, poniendo el foco en las consecuencias humanas de la guerra. A través de sus textos e imágenes, Pérez-Reverte reivindica el papel del periodismo como herramienta para mostrar la realidad de los conflictos.

La publicación llega en un contexto de debate sobre el papel de los medios y la cobertura de crisis internacionales. Con Enviado especial, el autor invita a reflexionar sobre cómo se informa hoy en día y sobre la importancia de no perder la perspectiva de quienes viven la guerra en primera línea.