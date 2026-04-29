La Fundación ”la Caixa” inaugura el CaixaResearch Institute, primer centro de investigación especializado en inmunología de España y Portugal

29 Abr 2026 por Sergio Martínez

CaixaResearch Institute: impulso a la investigación en inmunología

La inauguración del CaixaResearch Institute marca un hito en la investigación biomédica, siendo el primer centro dedicado íntegramente a la inmunología en España y Portugal. Este proyecto, impulsado por la Fundación ”la Caixa”, cuenta con una inversión de 100 millones de euros y nace con el objetivo de convertirse en un referente internacional en investigación traslacional. Su misión es mejorar la salud y la calidad de vida mediante diagnósticos más precisos y nuevos tratamientos.

El instituto dispone de 20.000 m² y capacidad para unos 500 profesionales, en su mayoría científicos, que investigarán el sistema inmunitario y su relación con enfermedades como el cáncer, patologías neurológicas e infecciosas. Además, cuenta con un presupuesto inicial de 10 millones de euros destinado a captar talento y equipamiento.

La investigación: un pilar de la acción social

Este proyecto refuerza el compromiso histórico de la Fundación con la ciencia y la innovación, iniciado hace más de un siglo. Actualmente, destina un 20 % de su presupuesto a la investigación en salud, apoyando centros de referencia y programas de formación científica. La entidad promueve el desarrollo de soluciones médicas que impacten directamente en la sociedad.

Ciencia transversal y colaborativa

El instituto se estructura en áreas como inmunología de enfermedades, ciencias exposómicas e ingeniería, fomentando un modelo colaborativo. Iniciativas como el Innovation Hub y el Biomedical Data Hub permiten compartir conocimiento, mejorar el análisis de datos y acelerar la transferencia de resultados al mercado.

Un edificio sostenible al servicio del talento

Ubicado en Barcelona, el centro destaca por su diseño sostenible y funcional, integrado en el entorno natural. Incorpora energías renovables, sistemas de ahorro de agua y espacios pensados para favorecer la colaboración científica. Este entorno impulsa un ecosistema innovador que conecta investigación y sociedad.