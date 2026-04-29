CaixaBank impulsa su negocio con pymes en la Comunidad Valenciana con más de 1.900 millones de euros financiados en 2025, un 28% más que el año anterior

29 Abr 2026 por Sergio Martínez

Financiación a pymes en la Comunidad Valenciana

En 2025, CaixaBank destinó más de 1.900 millones de euros a pymes en la Comunidad Valenciana, lo que supone un incremento del 28 % respecto al año anterior. A nivel nacional, la financiación superó los 18.000 millones de euros, con un crecimiento del 18 %. Además, el número de operaciones en la región aumentó un 32 %, alcanzando 18.053 créditos, enfocados principalmente en liquidez y proyectos de inversión y crecimiento empresarial.

Apoyo integral a las pequeñas y medianas empresas

Las pymes se han consolidado como un pilar estratégico para la entidad, que apuesta por un modelo basado en el acompañamiento a largo plazo. CaixaBank combina financiación, asesoramiento especializado y soluciones adaptadas a cada fase del negocio. Este enfoque permitió un aumento del 15 % en clientes pymes a nivel nacional y del 25 % en la Comunidad Valenciana.

Este servicio se apoya en una amplia red de oficinas especializadas, con más de 2.000 profesionales expertos en áreas como comercio exterior, tesorería, turismo o sector agroalimentario, ofreciendo una atención personalizada.

Cuenta Pymes Online, una propuesta sin comisiones ni condiciones

Dentro de su oferta, destaca la Cuenta Pymes Online, dirigida a empresas con facturación inferior a 10 millones de euros. Esta cuenta no tiene comisiones ni exige vinculación, y permite operar de forma 100 % digital.

Incluye transferencias SEPA ilimitadas, emisión de tarjetas sin coste y herramientas digitales como Mi gestor o la correspondencia online, facilitando una gestión ágil y eficiente. También ofrece servicios adicionales para mejorar el control de gastos.

Incentivo para nuevos clientes pymes: Tax Cashback

La entidad ha lanzado Tax Cashback, una promoción que permite recuperar hasta 600 euros por la domiciliación de impuestos y seguros sociales. Los nuevos clientes pueden obtener hasta 100 euros mensuales durante seis meses, incentivando así la digitalización y vinculación empresarial.